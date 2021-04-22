Son dakika haber: Hindistan'da koronavirüs vaka sayısında küresel rekor: Günlük 314 bin 835 yeni vaka
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Son dakika haber: Hindistan'da koronavirüs vaka sayısında küresel rekor: Günlük 314 bin 835 yeni vaka

Son dakika haber: Hindistan'da koronavirüs vaka sayısında küresel rekor: Günlük 314 bin 835 yeni vaka
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberlerine göre Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısında dünya çapında rekor kırıldı.

Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısında dünya çapında rekor kırıldı. Ülke de dün günlük koronavirüs vaka sayısı 314 bin 835 olarak açıklandı. Virüse bağlı 2 bin 104 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.  

Hindistan'da tek bir günde 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası açıklanarak dünya çapında rekor kırıldı. Virüse bağlı ölümlerin ise 2 bin 104 olduğu belirtildi. Ülkenin hastanelerinde yatak sıkıntısı çekilirken bazı hastanelerde sadece birkaç saatlik oksijen kaldığı belirtildi. ABD'de bulunan Güney Carolina Tıp Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar bölümünde yardımcı doçent olan Krutika Kuppalli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada"Kovid-19, Hindistan'da sağlık sisteminin çökmesine yol açan bir halk sağlığı krizi haline geldi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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