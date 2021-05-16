Son dakika haber! Hindistan'da kasırga: 4 ölü

Son dakika haberleri... Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, Myanmarlılar tarafından "Tuktae" adı verilen ve farklı sesler çıkaran bir "kertenkele" anlamına gelen kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgeleri etkisi altına alacağı kaydedildi.

Saatteki hızı 140 kilometreye kadar çıkan kasırganın Kerala'da büyük hasara neden olduğu, eyalettin bugün ve yarın şiddetli yağışların etkisi altında kalacağı belirtildi.

Öte yandan felaketten etkilenen en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 köyde ise ağır ciddi oluştuğu bildirildi.

Yetkililer, Gujarat eyaletinin yaklaşık 660 kilometre güneydoğusunda etkisini gösteren kasırganın 18 Mayıs Salı eyalete ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Başbakan Narendra Modi'nin talimatıyla, Kerela da dahil olmak üzere kasırgadan etkilenmesi beklenen Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra ve Goa eyaletlerinde kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Söz konusu eyaletlerde kurtarma ekiplerine bağlı 2 bin 500 kişinin görev yapacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere