Son dakika haber... - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haber... - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı

11.11.2020 03:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 03:12

Son dakika haber: - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı Hindistan'ın Jodhpur kentinde inşaat halindeki bir fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.

- Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Jodhpur kentinde inşaat halindeki bir fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde bulunan inşaat halindeki bir fabrikanın duvarı çöktü. Olay yerine kurtarma, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Jodhpur polisi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları sırasında 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 10 işçinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha fazla işçinin enkaz altında kalmış olabileceği şüphesiyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Rajasthan Eyalet Başbakanı Ashok Getlot yaptığı açıklamada, yaşanan can kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Son dakika haber... - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı
Son dakika haber... - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı
Son dakika haber... - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı
Son dakika haber... - Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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