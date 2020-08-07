Son dakika haber | Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye...
Son dakika haberi: Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı.
07.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:12
Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. - YENİ DELHİ
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA