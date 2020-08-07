Son dakika haber | Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye... Son dakika haberi: Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı.

Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA