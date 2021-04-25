Son dakika haber! Hindistan'da hükümetten sosyal medya uygulamalarına Kovid-19 çağrısı
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Son dakika haber! Hindistan'da hükümetten sosyal medya uygulamalarına Kovid-19 çağrısı

Son dakika haber! Hindistan'da hükümetten sosyal medya uygulamalarına Kovid-19 çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika habere göre Hindistan'da hükümet, koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yanlış bilgiler paylaştığı ileri sürülen farklı sosyal medya uygulamalarından, yaklaşık 100 paylaşımın silinmesi talebinde bulundu.

Hindistan'da hükümet, koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yanlış bilgiler paylaştığı ileri sürülen farklı sosyal medya uygulamalarından, yaklaşık 100 paylaşımın silinmesi talebinde bulundu.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyesinde yer alıyor. Ülkedeki İletişim ve Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, farklı sosyal medya uygulamalarından yaklaşık 100 paylaşımın silinmesi konusunda talepte bulundu. Talebin silinmesine ilişkin gerekçe olarak ise,koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda 'yanlış bilgiler' paylaşılması gösterildi. 

"PANİK YARATMAK İÇİN KÖTÜYE KULLANILIYOR"

Talebin, Hindistan İçişleri Bakanlığı ile ortak yapıldığı bildirildi. İletişim ve Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, "Bu karar, pandemiye karşı mücadelenin sekteye uğramasını ve bu görevler nedeniyle kamu düzeninin bozulmasını önlemek için alınmıştır. Tüm ülkenin Kovid-19 salgınıyla savaşmak için cesur ve dürüst bir çaba sarf ettiği bir zamanda, bazı insanlar panik yaratmak için sosyal medyayı kötüye kullanıyor" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE SALGINDA SON DURUM

Hindistan'da son açıklanan verilere göre 16 milyon 960 bin 172 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 192 bin 311 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 85 bin 110'a ulaştı. Ülkede 2 milyon 682 bin 751 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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