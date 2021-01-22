Son dakika haber... Hindistan'da hükümetle çiftçilerin müzakerelerinden sonuç çıkmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'da hükümet ile tartışmalı tarım kanunlarını protesto eden çiftçilerin müzakerelerinde bir sonuca varılamadı.

Hindistan'da hükümet ile tartışmalı tarım kanunlarını protesto eden çiftçilerin müzakerelerinde bir sonuca varılamadı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, çiftçilerin protesto ettiği tartışmalı tarım kanunlarına ilişkin, "çiftçilere söz konusu kanunları 18 ay boyunca askıya almaktan başka bir teklif sunamayacaklarını" söyledi.

Tomar, çiftçilere, "kendilerinin kanunlar hakkındaki endişelerinin incelenmesi için bir komisyon kurulması yönünde hükümetin önerdiği ve kabul etmedikleri teklifi yeniden düşünmeleri" çağrısında bulundu.

Ülkenin önde gelen çiftçi birliklerinden Bharatiya Kisan Birliğinden Rakesh Tikait ise müzakerede kanunların askıya alınmasını değil geri çekilmesi yönündeki taleplerini, hükümete ilettiklerini ancak hükümetin kendilerine yaptıkları teklifi yeniden düşünmelerini istediğini belirtti.

11'inci müzakere de sonuçsuz kaldı

Bugün, hükümet yetkilileriyle yaklaşık 5 saat sürmesi planlan görüşme, yarım saatte sona erdi.

Böylelikle hükümet ile çiftçiler arasındaki tartışmaları tarım kanunlarının görüşülmesine yönelik 11'inci müzakere de sonuçsuz kaldı. Bir sonraki müzakere tarihi ise açıklanmadı.

Hükümetin tartışmalı kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi dün çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Protesto, traktörlerle devam edecek

Hükümetle sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, hükümetin kendilerine yönelik tutumunu "hakaret" olarak değerlendirirken, protestoların devam edeceğini duyurdu.

Çiftçiler, protestolara Hindistan'da "Cumhuriyet Günü" olarak kutlanan 26 Ocak'ta traktörlerle devam edecek.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partilerince yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı