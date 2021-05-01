Son dakika haber... Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Son dakika haber... Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde hastanede çıkan yangında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde hastanede çıkan yangında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi.

Gucarat eyaletinin Bharuch kentinde bulunan hastanenin zemin katındaki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Solunum cihazına bağlı 18 hastanın hayatını kaybettiği yangında, aynı bölümde tedavi gören 31 hasta kurtarıldı.

Hindistan'da 23 Nisan'da Mumbai eyaletinin Virar kentindeki hastanenin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

Ülkede son haftalarda artan vaka sayısı, halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Vakaların yoğun görüldüğü eyaletlerdeki hastanelerde doluluk oranları sınıra gelirken ilaç, oksijen ve diğer tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Hindistan'da 'Bizi koronadan koruyamadılar' diyen halk putları kırmaya başladı
Hindistan'da "Bizi koronadan koruyamadılar" diyen halk putları kırmaya başladı
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde
Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Gomes Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:36:37. #1.15#

title