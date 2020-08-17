Son dakika haber: Hindistan'da Facebook'un iktidar yanlısı tutum sergilediği tartışması
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Son dakika haber: Hindistan'da Facebook'un iktidar yanlısı tutum sergilediği tartışması

Son dakika gündem haberi: Hindistan'da muhalefet, Facebook'un iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını, Facebook ise bu konudaki kuralların "siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını" savundu.

Son dakika haber: Hindistan'da Facebook'un iktidar yanlısı tutum sergilediği tartışması
17.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:22

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını, Facebook ise bu konudaki kuralların "siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını" savundu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sosyal medya şirketi Facebook'un Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberi ülkede tartışmaya yol açtı.

NDTV kanalındaki habere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtti.

Gandhi, BJP ve RSS'nin bu sosyal medya platformları aracılığıyla "yalan haber ve nefret" yaydığını ve bu platformları seçmenleri etkilemek için kullandığını kaydetti.

INC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Facebook'un üst düzey yetkilileri içerisinde BJP ve RSS'ye yakın ilişkileri olan çok sayıda kişi olduğu savunuldu.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi de tartışmalara katılanlar arasındaydı.

Uveysi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Facebook'un neden farklı demokrasilerde farklı standartlara sahip olduğu sorusunu yöneltirken, BJP'den Facebook ile tüm ilişkisinin kapsamını açıklamasını istedi.

Öte yandan Facebook Sözcüsü, söz konusu tartışmaların ardından Hint medyasına gönderdiği e-postada, nefret söylemlerinin ve şiddeti kışkırtan içeriklerin yasaklandığını, bu politikaların herhangi birinin siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını belirtti.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallelerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtildi.

Haberde, Das'ın ekibinin BJP'li politikacıların ülkedeki Müslümanların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) Hindistan'a yaydıklarına dair içeriklerine karşı herhangi bir eylemde bulunmadığı vurgulandı.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu aktarılan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürüldü.

Haberde, BJP'li Eyalet Meclisi Üyesi T. Raja Singh'in "Arakanlı Müslümanların vurulması", "Müslümanlara hain" denmesi ve "camilerin yıkılması gerektiği"ne dair tehdit içeren paylaşımları hatırlatılarak, Das'la şiddeti teşvik eden ve buna katılan en az üç kişi ve gruba Facebook'un nefret söylemi kurallarını ihlal etmesine rağmen herhangi bir eylemde bulunulmadığına dikkat çekildi.

Muhalefetten soruşturma talebi

Sosyal medyada binlerce kişi konuyla ilgili tepkilerini belirtti.

Öte yandan, INC, WSJ'nin haberindeki iddiaların ilgili parlamento komisyonunca soruşturulmasını talep etti.

Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Das ise çok sayıda tehdit mesajı aldığını ve şikayette bulunduğunu kaydetti.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

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Kaynak: AA

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