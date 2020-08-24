Son dakika haber! Hindistan'da dünyanın en büyük "yumurtalık tümörü" üç saatten fazla süren operasyonla çıkarıldı
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Son dakika haber! Hindistan'da dünyanın en büyük "yumurtalık tümörü" üç saatten fazla süren operasyonla çıkarıldı

Son dakika haberine göre Hindistan'da dünyanın en büyük yumurtalık tümörü başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Son dakika haber! Hindistan'da dünyanın en büyük
24.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:15
Hindistan'da dünyanın en büyük yumurtalık tümörü başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Hindistan'da tıp dünyasını şaşırtan tümör operasyonu gerçekleştirildi. 52 yaşındaki bir kadından dünyanın en büyük yumurtalık tümörü çıkarıldı. Tümörün yaklaşık 17 taş büyüklüğünde olduğu ifade edilirken, operasyonun 3 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

"30 YILDIR MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR TÜMÖR GÖRMEDİM"

Tümörün hastanın vücut ağırlığının yüzde 45'ini kapsadığı da ifade edildi. Başkent Delhi'deki Indraprastha Apollo Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatta yer alan doktor Arun Prasad, " Meslekte geçirdiğim 30 yıldan fazla süre boyunca hiç böyle bir olaya şahitlik etmemiştim" dedi. Saatlerce süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.


- Hindistan

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Kaynak: DHA

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