Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Hindistan'da düğün konvoyundaki otomobilin nehre düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Chauth Mata Mandir kasabasından, Madhya Pradesh eyaletindeki Ujjain bölgesine giden düğün konvoyundaki bir otomobil nehre düştü.

Polis yetkilileri, kazada damat da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın üzücü olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Racasthan, India, Düğün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title