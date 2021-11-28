Son dakika haber | Hindistan'da cenaze aracının kamyonla çarpıştığı kazada 18 kişi öldü

Hindistan'da Cenaze Aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberler de, ülkenin Batı Bengal eyaletinde hayatını kaybeden 74 yaşındaki bir kadının yakınlarının, yakılması için cenazeyi krematoryuma götürdüğü belirtildi.

Cenaze aracı, Batı Bengal'in Nadia bölgesinde seyrettiği sırada karşı yönden gelen taş yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, cenaze aracının şoförü ile araçtaki 17 kişi hayatını kaybetti.

6 yaralı ise hastaneye kaldırılırken kamyon şoförü de gözaltına alındı.

Kazaya, bölgede etkili olan yoğun sisin neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Başkomiser Sayak Das, kazayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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