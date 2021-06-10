Son dakika haber! Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü
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Son dakika haber! Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü

Son dakika haber! Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de geç saatlerde bir binanın çöktüğü bildirildi. Polis, enkazdan çıkarılan 18 kişiden 11'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Maharashtra eyalet yetkilisi Aslam Shaikh ise daha fazla kişinin mahsur kalmasından endişe edildiği için kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Bina, yağmur nedeniyle çöktü. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Görgü tanıkları da söz konusu binanın yanındaki diğer daha küçük yapıların üzerine çöktüğünü belirtti. Yetkililer, önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini, bölgedeki eski binaların tahliye edildiğini açıkladı. Meteoroloji uzmanları da alçak bölgelerin sel riski ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Şehrin diğer bölgelerinde de duvar çökmesi gibi daha olaylar kayda geçerken, şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Hindistan'da Haziran ayından itibaren etkili olan muson yağmurları, her yıl doğal afet ve kazalara yol açıyor. - MUMBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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