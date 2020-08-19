Son dakika haber... Hindistan Büyükelçisi Panda'dan Erdoğan'a güven mektubu
Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
19.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:14
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hindistan Büyükelçisi Panda ile bir araya geldi. Panda, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Öte yandan güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Büyükelçisi Panda'nın maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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ANKARA,
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Kaynak: DHA