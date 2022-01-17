Son dakika haber | Hindistan Başbakanı Modi'den iklim değişikliğine karşı "döngüsel ekonomi" çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mevcut küresel ekonomik düzenin iklim için tehlikeli olduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede "döngüsel ekonomiye geçiş" çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mevcut küresel ekonomik düzenin iklim için tehlikeli olduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede "döngüsel ekonomiye geçiş" çağrısında bulundu.

Çevrim içi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında konuşan Modi, Kovid-19 ile mücadele ve küresel ekonomik sorunları ele aldı.

Modi, Hindistan'ın Kovid-19'un yeni dalgasıyla titiz bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Bugün Hindistan, bağımsızlığının 75'inci yıl dönümünden ötürü büyük heyecan duymanın yanı sıra bir yıl içinde 1,6 milyar doz aşı uygulamış olmanın mutluluğu içindedir." dedi.

Hindistan'ın sadece ülkede değil, uluslararası alanda da Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sağladığını vurgulayan Modi, "Kovid-19 salgını sırasında 'tek dünya tek sağlık' vizyonuna sadık kalan Hindistan, birçok ülkeye aşı ve temel sağlık ekipmanı göndererek milyonlarca hayat kurtarmıştır. Hindistan'ın bu alandaki kapasitesi, dünya için bir örnek teşkil etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, iklim değişikliği karşısında Hindistan'ın kısa ve uzun vadede her türlü tedbirleri alarak yeşil alanı korumaya dönük sağlam planlar geliştirdiğinin altını çizdi.

2070'te sıfır emisyon hedefi

Hindistan'ın Kovid-19 sonrası dönemde büyümesini sürdüreceğini belirten Modi, "Hindistan'ın büyüme periyodu yeşil, temiz, sürdürülebilir ve güvenilir olacaktır. Dünyanın iyiliği için geleneklerimize dayanıp aldığımız sorumlulukları kararlılıkla yerine getirerek, 2070 itibarıyla ülkemizde sıfır emisyon sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Modi, "dünya nüfusunun yüzde 17'sini oluşturmasına karşın küresel karbon emisyonunun sadece yüzde 5'inin Hindistan'a ait olduğunu" vurguladı ve ülke olarak iklim değişikliğiyle mücadelede "yüzde 100 kararlılık" gösterdiklerini ifade etti.

İnsanlığın hayat tarzının iklim için tehdit içerdiğini belirten Modi, "Kullan at kültürü ve aşırı tüketicilik, iklim değişikliğinin yarattığı zorlukları daha ağırlaştırmıştır. Dünya olarak 'al, yap, kullan, at' ekonomisinden döngüsel ekonomiye geçişimiz bu açıdan önem taşımaktadır." dedi.