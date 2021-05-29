Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberleri... OĞUL HAYATINI KAYBETTİ Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.