Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)
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Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)

Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ufak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... OĞUL HAYATINI KAYBETTİ Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

OĞUL HAYATINI KAYBETTİ 

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.Kavgada yaralanan diğer kişinin tedavisine devam ediliyor.


Son dakika haber... Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ufak

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