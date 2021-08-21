Son dakika haber | HEYBELİADA'DAKİ YANGINA TOMA MÜDAHALESİ
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Son dakika haber | HEYBELİADA'DAKİ YANGINA TOMA MÜDAHALESİ

Son dakika haber | HEYBELİADA'DAKİ YANGINA TOMA MÜDAHALESİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Heybeliada'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3 deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.

Heybeliada'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3  deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Heybeliada'da çıkan orman yangını için polis helikopteri, 3 polis deniz botu, 8 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA)  görevlendirdi. TOMA'lar ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca 100 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Görüntü dökümü:

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TOMA'nın alevlere müdahalesi


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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