Son dakika haber | HEYBELİADA'DAKİ YANGINA TOMA MÜDAHALESİ
Son dakika haberleri... Heybeliada'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3 deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.
Heybeliada'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3 deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.
- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Heybeliada'da çıkan orman yangını için polis helikopteri, 3 polis deniz botu, 8 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) görevlendirdi. TOMA'lar ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca 100 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi.
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TOMA'nın alevlere müdahalesi
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı