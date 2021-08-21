Son dakika haber | HEYBELİADA'DAKİ YANGINA TOMA MÜDAHALESİ

Son dakika haberleri... Heybeliada'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3 deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.

Heybeliada 'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3 deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Heybeliada'da çıkan orman yangını için polis helikopteri, 3 polis deniz botu, 8 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) görevlendirdi. TOMA'lar ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca 100 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Görüntü dökümü:

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TOMA'nın alevlere müdahalesi

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı