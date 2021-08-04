Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
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Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi

Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda alevler bir türlü dinmiyor.

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda alevler bir türlü dinmiyor. Akşam saatlerinde rüzgarın da etkisi ile Kıyıkışlacık'ta yangın yeniden alevlendi.

Alevlerin yeniden yükseldiğini gören çevre sakinleri söndürme ekiplerine yardımcı olmak ve yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük sınırına doğru ilerleyen yangında alevlerle mücadeleyi arazinin yapısı ve rüzgarı etkisi zorlaştırıyor. Bölgede çok sayıda iş makinası görev yaparken dozer ve greyderler de henüz yanmamış bölge ile yanan bölgeler arasında açma çalışması yapıyor.

(Eren Ayhan - Murat Uçkaç/İHA)

Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika... Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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