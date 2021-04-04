Son dakika haber... Her şey lösemili çocuklar için

Son dakika haberlerine göre Toplumun hayat kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlama misyonunu benimseyen Medicana Bursa Hastanesi, lösemili çocuklara umut dağıtma görevini üstlenen Lösemili Çocuklara Yardım Derneği ile bir projeye adım attı.