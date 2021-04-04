Son dakika haber... Her şey lösemili çocuklar için
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Son dakika haber... Her şey lösemili çocuklar için

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Her şey lösemili çocuklar için

Son dakika haberlerine göre Toplumun hayat kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlama misyonunu benimseyen Medicana Bursa Hastanesi, lösemili çocuklara umut dağıtma görevini üstlenen Lösemili Çocuklara Yardım Derneği ile bir projeye adım attı.

Toplumun hayat kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlama misyonunu benimseyen Medicana Bursa Hastanesi, lösemili çocuklara umut dağıtma görevini üstlenen Lösemili Çocuklara Yardım Derneği ile bir projeye adım attı.

Kanser Haftası sebebiyle Medicana Bursa Hastanesi tarafından desteklenen Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği'nin (LÖDER) düzenlediği Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocukların yaptığı resim sergisine Medicana Bursa Hastanesi ev sahipliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocukların renkli dünyası, görücüye çıktı. Çocukların yaptığı yaklaşık 20 eser izlenime sunuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ana Dili Başkanı Adalet Meral Güneş ve Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Lösemili çocuklarımıza bir nebze umut olmaya çalıştık. Onların ellerinden çıkan nadide sanat eserlerini satışa sunduk ve gelirini LÖDER (Lösemili Çocuklar Derneğine) bağışladık. Bir Resim Bin Umut projesine destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Sergide yer alan resimler hekimler hastane yöneticileri ve iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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