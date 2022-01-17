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Son dakika haber! Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybettiOSMANİYE Osmaniye'de hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz hayatını kaybetti.

Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

OSMANİYE Osmaniye'de hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi tren hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedenin Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Trenin çarptığı üniversite öğrencisi Gizem, feci şekilde can verdi

Trenin çarptığı üniversite öğrencisi Gizem, feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri

Gizem Yılmaz, Üniversite, Yeşilyurt, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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