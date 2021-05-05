Son dakika haber! Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem havaya ateş açtılar
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Son dakika haber! Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem havaya ateş açtılar

Son dakika haber! Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem havaya ateş açtılar
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta havaya rastgele ateş açan 4 kişi polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta havaya rastgele ateş açan 4 kişi polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

Akşam saatlerinde Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki Murat Yıldız Parkı'nda ateş açıldığı ihbarını alan polisl harekete geçti. Ekipler bölgeye yaklaştığı sırada bir otomobil parktan çıkarak kaçmaya başladı. Nursultan Nazarbayev Bulvarı'nda durdurulan otomobilden 4 kişi çıkarken, araçta yapılan aramada 2 tabanca, pompalı tüfek ile pala ve 2 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan  toplam 12 bin 600 lira idari para cezası yazıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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