Son dakika haber: Helikopterle sahiller denetlendi
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Son dakika haber: Helikopterle sahiller denetlendi

Son dakika haberi: Helikopterle sahiller denetlendi KOCAELİ'nin Karadeniz kıyısındaki turistik ilçesi Kandıra'ya giden yollar ve sahiller, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopterle havadan denetlendi.

Son dakika haber: Helikopterle sahiller denetlendi
15.08.2020 07:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:03

Helikopterle sahiller denetlendi

KOCAELİ'nin Karadeniz kıyısındaki turistik ilçesi Kandıra'ya giden yollar ve sahiller, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopterle havadan denetlendi.
Karadeniz kıyısında mavi bayraklı sahilleri bulunan Kandıra ilçesi, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-605 karayolunda jandarma ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra yolunda ve sahil şeridinde havadan ve karadan denetim yaptı. Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı öncülüğünde yapılan uygulamada, trafik ve sosyal mesafe kuralları denetlendi.
KANDIRA YOLUNDA TRAFİK DENETİMİ
Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Sikorsky S70' helikopter ile yapılan uygulamada, Kandıra yolunda havadan, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin araçlarının plakaları, 11 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi. Uygulama kapsamında 325 araç kontrol edildi. 8 araca toplam 2 bin 146 TL para cezası kesildi. 4 araç trafikten men edildi.
HAVADAN BELİRLENEN YOĞUNLUK EKİPLERE BİLDİRİLDİ
Helikopterle sahil şeritleri de denetlendi. Mavi Bayraklı plajların üzerinde yapılan denetimde sosyal mesafe ve pandemi kuralları da denetlendi. Helikopterle sahildeki yoğunluk oluşan noktalar belirlenerek, ekiplere bildirildi. Helikopterden belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: DHA

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