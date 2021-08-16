Son dakika haber: Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı
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Son dakika haber: Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı

Son dakika haber: Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı
Anadolu Ajansı / Sedat Gök - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan bir hasta, helikopter ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan bir hasta, helikopter ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da helikopter ambulans, dağ ilçesinde yaşayan bir vatandaşın imdadına yetişti.

Kalp rahatsızlığı yaşayan 46 yaşındaki İ.A'nın, ilçeden merkeze sevki gerekince durum 112 Komuta Kontrol Merkezine bildirildi.

Bunun üzerine vakit kaybetmeden havalanan helikopter ambulans, hastayı ilçeden alıp şehir merkezine getirdi.

Hazır bekletilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın tedavisi sürüyor.

Son dakika haber: Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı
Son dakika haber: Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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