Son dakika gündem: HDP önündeki eylemde 498'inci gün; aile sayısı 186 oldu

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 498'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 498'inci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2017 yılında, Van'da 15 yaşındayken, kaçırılan Şaban'ın annesi Begihan ve kardeşi Abubekir Ağa'nın da eyleme katılmasıyla 186 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'LÜTFEN VATANINA GERİ DÖN'

Van'da, 2017 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Şaban için diğer oğlu Abubekir Ağa ile birlikte Diyarbakır'a gelip, HDP binası önündeki oturma eylemine katılan Begihan Ağa ile eylemdeki aile sayısı, 186 oldu. Abubekir Ağa, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Ağabeyim gelmediği taktirde eylemimizi sürdüreceğiz. Lütfen, vatanına geri dön. İnşallah da gelirsin. Kaçırıldığında 15 yaşındaydı, küçüktü. Giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu. Sabah işe, diye evden çıktı. Patronu arayıp, kardeşimin işe gelmediğini söyledi. Biz de onu aradık, telefonuna ulaşılmadı. Ondan sonra biz de polise telefon açtık, durumu bildirdik. Hiç haber alamadık" dedi.

Anne Begihan Ağa da Kürtçe ağıtlar yakarak, kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'den oğlunu geri getirmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK