Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 350'nci gün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 350'nci gün

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 350'nci günde de devam ediyor.

Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 350'nci gün
17.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:40
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 350'nci günde de devam ediyor. 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet Aydın için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, çocuğunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı verin, kendi çocuklarınızı gönderin. Sizinkiler tatildeyken bizimkiler neden savaşa gitsin?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 143 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, eylemini sürdürüyor.'SİZİNKİLER TATİLDEYKEN BİZİMKİLER NEDEN DAĞA GİTSİN?'

Sur ilçesinde, 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet Aydın için oturma eylemi yapan Nihat Aydın, çocuğunun, HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını dile getirerek, "O günden sonra bir daha haber alamadım. Çocuklarımız gelene kadar eylemi sonlandırmayacağız. İnşallah çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaracağız. Bunun sorumlusu tabi ki HDP ve PKK. Çocukları götürür ve savaşçı yaparlar. Biz diyoruz ki; Çocuklarımızı verin, kendi çocuklarınızı gönderin. Sizinkiler başka yerde tatildeyken, bizimkiler neden dağa gitsin? Kiminle savaşıyorlar, ne yapıyorlar? İlaç ve hap veriyorlar. Çocukların gözü kimseyi görmüyor. Devletime karşı düşman ediyorlar. Madem öyleyse sizin çocuklar gitsin. Garibanların çocuklarını öldürüyorlar. Oğlum beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun ve pişman olduğunu söylesin. Oğlum inan ne diyorlarsa yalandır. Onlara inanma. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.


- Diyarbakır

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var 3. Sayfa
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Hamile eşini karnına tekme atarak dövdü, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak dövdü, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Nihat Doğan Murat Dalkılıç Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Fuat Çapa Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 350'nci gün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:07:32. #1.15#
title