Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 349'uncu gün
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Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 349'uncu gün

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 349'uncu günde de devam ediyor.

Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 349'uncu gün
16.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:22

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 349'uncu günde de devam ediyor. 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "14-15 yaşındaki çocukları zorla dağa göndermekle siyasi parti olunmaz. HDP'liler burada Kürt ailelerine zulüm yapıyor" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 143 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, eylemini sürdürüyor.'ÇOCUKLARIMIZI GETİRMEZSENİZ GİTMEYECEĞİZ'4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için HDP Diyarbakır binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, eylemdeki 1 yılı geride bırakmalarına az kaldığını söyledi. Aydın, "HDP yöneticileri, milletvekilleri bu Kürt ailelerine sahip çıkmadı. Kürt ailelerini görmezlikten geldiler. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Biz diyoruz ki '14-15 yaşındaki çocukları artık bu HDP dağa göndermesin'. Burası siyasi parti, diyorlar. Siyasi bir partiyse gitsin siyasetlerini Meclis'te yapsınlar. 14-15 yaşındaki çocukları zorla dağa göndermekle siyasi parti olunmaz. HDP'liler burada Kürt ailelerine zulüm yapıyorlar. Çocuklarımızı getirmezseniz kesinlikle hiçbir yere gitmeyeceğiz. Allah razı olsun devletimiz bize sahip çıktı. Devletimizin büyüklüğünü bir daha gördüler. Bütün Türkiye gördü. Ne olursa olsun biz buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı HDP'den almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Bu ay yıldızlı bayrağın altında doğduk, onun altında da öleceğiz. Bunu bütün HDP'liler bilsin. İçişler Bakanı'mıza da teşekkür ediyoruz. 15 evladımız geldi, güvenlik güçlerine teslim oldu. İnşallah, bizim çocuklarımız da gelip güvenlik güçlerine teslim olurlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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