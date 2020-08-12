Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Son dakika gündem haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
12.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:47

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Muş'tan gelen baba Abdulsamet Doğan, 2015 yılında İstanbul'da tekstilde çalışırken kaybolan 21 yaşındaki oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 345'inci gününde sürüyor. Baba Abdulsamet Doğan, oğlu Ferdi Doğan'ın İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu ileri sürerek oturma eylemine katıldığını söyledi. Baba Doğan, "Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum" dedi.

(Murat Başal/İHA)

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Kaynak: İHA

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