Son dakika haber! HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde
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Son dakika haber! HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde

Son dakika haberlerine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 345'inci gününe girdi.

Son dakika haber! HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde
12.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:20

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 345'inci gününe girdi. Evlat nöbeti tutan anne Kamile Küçükdağ, "Oğluma kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 345'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine devam ediyor. Küçükdağ, "Bir haber oğlum sağ ise arayıp anne ben yaşıyorum desin, nerede olduğunu söylesin ben kendi elimle gidip onu alacağım. Artık dayanacak gücüm kalmadı, takatim kalmadı. Oğlum beni duyuyorsan gel askerlerimize teslim ol, oradakiler ceza var diyor ceza yoktur, biz bir yıldır buradayız, 15 aile teslim oldu kelepçe takmadan ailelerine verildiler. Bende o günü görmek istiyorum, seni kefeninle değil, damatlıkla görmek istiyorum ne olursun Engin gel devletimize ve askerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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