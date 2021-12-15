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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Ailelerin direnişi soğuklara rağmen devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi soğuk havaya rağmen 836'ıncı gününde de...

DİYARBAKIR (İHA) - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Ailelerin direnişi soğuklara rağmen devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi soğuk havaya rağmen 836'ıncı gününde de devam ediyor.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 836'ıncı gününe girdi. 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan için 836 gündür eylem yapan anne Vecihe Gökkuş, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada çocuğuna kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, oğlunu HDP'den istediğini o yüzden burada eylemde olduğunu söyledi.

Yıllardır oğlundan haber alamadığını anlatan anne Gökkuş, "Oğlum neredeysen gel devletine, polisine teslim ol. Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin devletinize teslim olun" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

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