Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 357'nci gününde
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Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 357'nci gününde

Gelen son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 357'nci gününde de devam ediyor.

Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 357'nci gününde
24.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:06

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 357'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 357'nci gününe girdi. Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme dahil olduğunu belirterek, sadece evladını istediğini belirtti. Eylemlerinin birinci yılına yaklaştığını aktaran acılı anne Üçdağ, "Biz HDP'nin önünde evladımızı bekliyoruz ama gelip bizlere bir haber vermiyorlar. Burada oturmaktan bıkmadık ama onların gelmesini istiyorum. Ölene kadar evlatlarımızı bekleyeceğiz" dedi.

"KARDEŞİN ASKERE GİDECEK, ONU YOLCULAMAYACAĞIN İÇİN AĞLIYOR"

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Oğlum Ramazan eğer sen beni görüyor ve izliyorsan ben senin için bu kadar yol geliyorum, ne olur güvenlik güçlerimize teslim ol. Sen anneni dinle oğlum, bak kardeşin askere gidecek, ağlıyor, ben dün akşam dedim oğlum neden ağlıyorsun diye sordum o da 'Anne ben vatani görevimi askerliğimi yapmaya gidiyorum. Ama beni yolculayacak ağabeyim yok yanımda. Ağabeyim keşke burada olsaydı ve beni yolculasaydı' diye ağlıyor. Hiçbirimizin hatırı yoksa da kardeşinin hatırı için gel oğlum" diye konuştu.

(iha)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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