Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününde
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Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününde

Son dakika gündem haberi: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününe girdi.

Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününde
15.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:31

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 348 gündür burada olduklarını, bin sene de geçse çocuklarını almadan eylemine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımızı alıp gideceğiz. Çocuklarımızın yeri orası değil annelerinin yanıdır, özgürlük anne ve babanın yanıdır. Onlarda biraz vicdan olsaydı bir telefon ile bayramda anneleriyle görüştürürlerdi, oğlum beni görüyor ve duyuyorsan gel teslim ol onlar yalan söylüyor, işkence yok. 6 yıldır peşindeyim peşini bırakmayacağım. Ben burada siyaset yapmıyorum, sen benim can ciğerimsin. Canımdan can koptu, ben seni almadan gitmem" dedi.

(Murat Başal/İHA)

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Kaynak: İHA

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