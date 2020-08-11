Son dakika haber! HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344'üncü gününde
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Son dakika haber! HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344'üncü gününde

Son dakika haberleri... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 344'üncü gününe girdi.

Son dakika haber! HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344'üncü gününde
11.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:11

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 344'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 344'üncü gününde de devam ediyor. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 344 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Songül Altıntaş, 6 yıldır oğlunu PKK'dan, HDP'den alamadığını söyledi. Altıntaş, "Burada binadan oturuyorlar ama seçimi kazandıklarında demiyorlar ki biz bu Kürtlerin yanına gidip bir soralım dertleri nedir. Bu anneler, babalar kan kusuyor. Niye çıkıp derdimizi sormuyorlar. İnsanın en değerli şeyleri ciğeridir, malıdır, milletin canını alıyorlar, hem evladını alıyorlar. Ciğerini söküp alıyorlar. Nasıl insanlar, nasıl zihniyetler. Allah belalarını versin. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, inşallah yok olsunlar. Ben evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

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Kaynak: İHA

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