Son dakika haber: HDP önündeki aileler yıl dönümünde Gara şehitlerini andı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 895'inci günde devam ediyor. Evlat nöbetindeki 261 aile, 13 Şubat 2021'de Gara'da şehit edilen 13 polis, asker ve sivili, olayın yıl dönümünde andı. Aileler adına açıklama yapan ve 3 yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, şehitlerin ismini sayarak, "Hani bunlar Kürt öldürmüyordu. Vedat Kürt, Adil Kürt, Müslüm Kürt. Hepsi Kürt'tü. Ama onları kahpece şehit ettiler" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 261 ailenin 895 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.