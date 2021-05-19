Son dakika haberi! İlk günkü kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde

Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 625'inci gününde de devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 625'inci gününde de devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde de sürüyor. 625 gündür HDP il binası önünde Oğlu Emircan için eylemini sürdüren baba Lokman Çiftçi, evladının 9 yıl önce 14 yaşındayken HDP ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Oğlunun kaçırılmasının tek sorumlusunun HDP olduğunu aktaran baba Çiftçi, "Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Tek benim çocuğum değil dağda bulunan bütün çocuklar kaçıp devlete teslim olsunlar. Ben oğlumu almadan da asla buradan gitmem, eylemimde kararlıyım" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı