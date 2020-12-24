Son dakika haber: HDP'li Pekgözegü'den, "işçiler koronavirüse yakalandıkları halde çalıştırılıyorlar" iddiası

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Çok sayıda işyerinde işçiler koronavirüse yakalandıkları halde çalıştırılıyorlar." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin herkes için çok ağır geçtiğini söyledi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere emekçiler açısından Kovid-19 sürecinin adeta işsizliğin, ölümün ve hastalığın adı olduğunu öne süren Pekgözegü, "Çok sayıda işyerinde işçiler koronavirüse yakalandıkları halde çalıştırılıyorlar." diye konuştu.

Asgari ücrete ilişkin görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Pekgözegü, "Bir taraftan zaten ekonomik kriz vardı, buna ek olarak salgının yarattığı kriz de eklenince ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu kriz koşullarında her şey pahalandı, fiyatlar arttı. Açlık ve yoksulluk sınırı bu kadar yükselmişken asgari ücretin ne kadar olacağı çok önemli." dedi.

Pekgözegü, HDP'nin asgari ücretin en az 4 bin lira olmasını önerdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay