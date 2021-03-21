Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
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Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

21.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:29

Edinilen son dakika haberine göre - HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı.

- HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

ANKARA - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı.

HDP Kocaeli Milletvekili iken milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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