Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
21.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:29
Edinilen son dakika haberine göre - HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı.
- HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
ANKARA - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı.
HDP Kocaeli Milletvekili iken milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ