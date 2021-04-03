Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Son dakika haberleri: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)HASTANEYE KALDIRILDIKesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)
HASTANEYE KALDIRILDI
Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Gergerlioğlu, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı