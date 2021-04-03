Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
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Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)HASTANEYE KALDIRILDIKesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)

HASTANEYE KALDIRILDI

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Gergerlioğlu, tedaviye alındı.

Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
Son dakika haber: HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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