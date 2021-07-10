Son dakika haber: HDP, kapatılması istemli davaya ilişkin iddianameye karşı savunma hazırlığına başladığını bildirdi
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Son dakika haber: HDP, kapatılması istemli davaya ilişkin iddianameye karşı savunma hazırlığına başladığını bildirdi

Son dakika haber: HDP, kapatılması istemli davaya ilişkin iddianameye karşı savunma hazırlığına başladığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre HDP, partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesine karşı savunma hazırlıklarına başladığını bildirdi.

HDP, partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesine karşı savunma hazırlıklarına başladığını bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamada, kapatma davasına ilişkin iddianame ve 70 klasörlük eklerinin dün partiye tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP'yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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Son dakika haber: HDP, kapatılması istemli davaya ilişkin iddianameye karşı savunma hazırlığına başladığını bildirdi - Haberler
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