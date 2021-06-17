Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu

Son dakika haberleri... Olayın olduğu bölgeden görüntü Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi Polis ekipleri İZMİR - İzmir'de HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu.