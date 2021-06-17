Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu
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Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu

Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Olayın olduğu bölgeden görüntü Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi Polis ekipleri İZMİR - İzmir'de HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu.

Olayın olduğu bölgeden görüntü

Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi

Polis ekipleri İZMİR - İzmir'de HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu. Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu
Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu
Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu
Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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