Son dakika haber... HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu
Son dakika haberleri... Olayın olduğu bölgeden görüntü Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi Polis ekipleri İZMİR - İzmir'de HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu.
Olayın olduğu bölgeden görüntü
Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi
Polis ekipleri İZMİR - İzmir'de HDP İl Başkanlığının da bulunduğu binada silah sesleri duyuldu. Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer