HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı
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HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı

29.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:15
HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün daha uzatıldı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün daha uzatıldı.

İstanbul'da, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla dört gün önce gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç için ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. 2 gün daha ek gözaltı süresi alınan Kılıç ve Sağlam'ın polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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