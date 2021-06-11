Son dakika haber: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı.

Son dakika haberi: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı