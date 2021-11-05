Son dakika haber: HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getiriyor.

DİYARBAKIR (İHA) - HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, Pkk terör örgütünden kopmaları beraberinde getiriyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2013 yılında terör örgütüne katılan Halil İbrahim Görmez 4 Kasım 2021 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Habur Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist, Diyarbakır'a getirilerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Özlem ve baba Mehmet Görmez ile Diyarbakır İçkale'de buluşturuldu. Ailelerin buluşması sevinçle karşılanırken, HDP önünde evlat nöbeti tutan 33'üncü aile çocuğuna kavuştu. - DİYARBAKIR

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