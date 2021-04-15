Son dakika haber | HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber | HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi -HDP'li eski ilçe başkanının kamplarda eğitim aldığı ortaya çıktı Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi.

HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

-HDP'li eski ilçe başkanının kamplarda eğitim aldığı ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi. K.O'nun, geçmiş dönemlerde PKK kamplarının bulunduğu Kuzey Irak Gare bölgesindeki kamplarda görüldüğü ve eğitim aldığı bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O'nun, geçmiş dönemlerde PKK kamplarının bulunduğu Kuzey Irak Gare bölgesindeki kamplarda görüldüğü ve eğitim aldığı bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Son dakika haber | HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber | HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber | HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber | HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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