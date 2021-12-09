Son dakika haber: Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak HDP Grubu adına konuşmalar yapılıyor.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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