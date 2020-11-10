Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı

10.11.2020 01:00 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:06
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK sorunları sebebiyle görevinden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı.

SAĞLIK sorunları sebebiyle görevinden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı.

8 Kasım 2020'de sağlık sorunları sebebiyle görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affının kabul edilmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Atama Kararında "Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anasayasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri kaydedildi.Lütfi Elvan, 2013-2015 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı, 2016-2018 yıllarında da Kalkınma Bakanlığı görevlerini yaptı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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