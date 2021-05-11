Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü"
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Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü"

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, döviz mevduatından 'kur farkı vergisi' alınması iddialarına yönelik yazılı açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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