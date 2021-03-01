Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kripto para) Bakan yardımcımız başkanlığında, TCMB, BDDK, SPK ve ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışmalar yürütülüyor.
01.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:14
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kripto para) Bakan yardımcımız başkanlığında, TCMB, BDDK, SPK ve ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışmalar yürütülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kripto para) Bakan yardımcımız başkanlığında, TCMB, BDDK, SPK ve ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışmalar yürütülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır