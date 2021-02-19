Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olacak
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Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olacak

19.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:06
Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olacak

Son dakika ekonomi haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığına, işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme ve işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme yetkisi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme ve işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme yetkisi verildi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler hariç olmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli madenler, yalnızca kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Merkez Bankası tarafından ithal edilebilecek. Böylece, kıymetli maden ithalatının daha kurumsal kuruluşlarca ve uluslararası standart ve kurallarla uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali kati ithalat niteliği taşımadığı ve ihracata yönelik olduğu için bu kapsamda gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali söz konusu kuraldan istisna tutuldu.

Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapabilecek.

Kararla, Bakanlığa işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme ve işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme yetkisi de verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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