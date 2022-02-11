Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsinden birikimlerini Türk lirasında değerlendirebildiği Yuvam hesabına ilişkin bir kamu spotu hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsinden birikimlerini Türk lirasında değerlendirebildiği Yuvam hesabına ilişkin bir kamu spotu hazırladı.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan spot, televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

45 saniyelik bilgilendirmeden oluşan spotta, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanın yuvası, uzakta olsa da gönülden bağlı olduğu yerdir. Aynı yuvaya hasret duyanlar, her zaman aynı duyguda, aynı düşüncede birleşebilirler. Uzakta olsalar da aynı amaç uğruna çalışabilir, birikimlerini her koşulda kazanca dönüştürebilirler. Şimdi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları döviz cinsinden birikimlerini Yuvam hesabıyla Türk lirasında değerlendiriyor. Kur koruma güvencesi ve ilave getiri fırsatıyla hem vatandaşlarımız daha fazla kazanıyor, hem de Türkiye kazanıyor."

Spotta, Yuvam hesabının katılım bankalarından da açılabileceği belirtilerek, ayrıntılı bilginin TCMB'nin resmi internet sitesi "www.tcmb.gov.tr" üzerinden edinilebileceği vurgulandı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yuvam, Kamu, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title