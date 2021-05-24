Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesinde 8,4 milyar lira borçlandı

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 361,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 361,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 4 yıl (1589 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 18,09, bileşik faiz ise yüzde 18,9 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 453,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 581,6 milyon lira, net satış 1 milyar 353,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 896 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,99 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 207 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 252 milyon lira, net satış 3 milyar 173,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 85 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 701,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 361,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık