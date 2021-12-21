Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve...

Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük" dedi. - ANKARA

Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı

Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı

 Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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