Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve...
Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük" dedi. - ANKARA
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